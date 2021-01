La prima gara del 2021 potrebbe rivelarsi decisiva per tre allenatori: panchine bollenti in Serie A con possibile esonero

Si riparte e per qualcuno potrebbe non essere una bella notizia. La Serie A riapre i battenti e le squadre ripartono da dove avevano terminato: non bene per Spezia, Torino e Parma, le tre formazioni che vedono i loro allenatori a rischio esonero. Italiano in Liguria vanta un credito importante dopo la storica promozione, ma non infinito. Così la vittoria che manca da inizio novembre e il misero punticino conquistato nelle ultime cinque partite del 2020 fanno suonare l’allarme. Serve la svolta contro il Verona anche perché la prossima in casa del Napoli sarà tutt’altro che semplice.

Semplice non è neanche la posizione di Fabio Liverani al Parma. La proprietà gli ha ribadito la fiducia ma la sconfitta contro il Crotone non è andata giù, anche perché è venuta dopo il pesante ko contro la Juventus. Oggi i ducali scenderanno in campo a Torino, altra formazione che vede l’allenatore in bilico.

Italiano, Liverani e Giampaolo: panchine traballanti

Marco Giampaolo ha tirato un sospiro di sollievo dopo il pareggio di Napoli. Il Torino però è ultimo in classifica e contro il Parma è l’ultimo treno per riprendersi i granata. Una sconfitta significherebbe addio con D’Aversa tra i candidati alla sostituzione, insieme a Nicola e Donadoni.

Deciderà il campo, a partire da questo pomeriggio quando per Giampaolo, Italiano e Liverani avrà inizio l’operazione Epifania: dolci o esonero nella calza?