VAR: annullato gol all’Udinese, allo Juventus Stadium ancora 0-0

Annullato al decimo minuto il gol del vantaggio Udinese per un controllo di mano sospetto di De Paul che aveva anche concluso l’azione. Pari con la Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Primo evento di rilievo durante il posticipo della 15 giornata di Serie A. È il decimo minuto quando l’Udinese, in campo contro la Juventus nel derby bianconero, sviluppa un’azione veloce a partire dal portiere Musso e arrivando al capitano De Paul, il quale lotta a centrocampo tenendo un difensore a bada e lanciando poi Lasagna, perfetto nello scatto in profondità e nel successivo servizio in mezzo a trovare lo stesso De Paul, pronto a chiudere in rete.

LEGGI ANCHE >>> Lautaro trascina l’Inter: nerazzurri momentaneamente primi in classifica

I friulani non hanno il tempo di festeggiare il vantaggio perchè l’arbitro viene richiamato al VAR per valutare il controllo iniziale con cui l’argentino si era portato avanti il pallone: un tocco col polso sinistro convince il direttore di gara ad annullare tutto. Si va avanti sullo 0-0, non senza proteste.