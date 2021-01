Il centrocampista dell’Udinese, Pussetto, uscito al 46′ nella sfida contro la Juventus, ha riportato un infortunio al legamento del ginocchio destro, con interessamento dei legamenti

Tutti speravano in qualcosa di più leggero, ma ieri si era percepita una certa gravità nell’infortunio di Pussetto dell’Udinese. Oggi sono arrivati, impietosi, gli esiti degli esami: il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio destro con interessamento del legamento crociato, come riporta il sito ufficiale bianconero.

Il calciatore friuliano era stato costretto ad abbandonare lo stadio torinese, “Allianz Stadium”, al 46′ di gioco a causa di un problema al ginocchio destro, risultato di grave entità. Come ha rivelato la stessa società, infatti, il ragazzo “è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore”.



Brutto infortunio per Pussetto contro la Juventus: il ginocchio finisce ko, domani visita a Villa Stuart

Nel post-partita Juventus-Udinese, finita 4-1, il compagno di squadra di Pussetto, Gotti, si era detto preoccupato per l’infortunio. Sensazioni di campo che, spesso, incrociano la realtà dei fatti. L’Udinese ha fatto sapere che “Il calciatore domani sarà a Roma per essere valutato dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart”.

Solo dopo la visita con il medico specializzato in questo campo, si deciderà il da farsi. Il terrore che possa esserci la rottura del crociato, esiste, quindi in casa bianconero bisognerà fare di necessità virtù per le prossime partite e trovare un sostituto all’altezza.