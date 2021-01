L’esigenza della Juventus di dare a Pirlo un attaccante ha aperto a una sorta di casting: ecco i profili low cost trattati dai bianconeri

Per la voce attaccante, la Juventus ha cominciato un vero e proprio casting. Sono diversi i nomi terminati nel mirino dei bianconeri che in questo mese dovranno garantire ad Andrea Pirlo un’altra opzione per il reparto avanzato.

Il tecnico bresciano ha bisogno di gol, la sua richiesta dovrà però coincidere con le intenzioni della società che non vuole investire tanto in questa finestra invernale.

Si tratterà dunque di un colpo low cost quello che cercherà di portare a casa la Juventus. I bianconeri vogliono aumentare le scelte di Pirlo senza però prestarsi a troppi sacrifici economici e pertanto i profili presi in esame hanno due tratti in comune: esperienza e possibilità di liberarsi a cifre ragionevoli.

Attaccante Juventus: i bianconeri ne hanno messo 5 nel mirino

I nomi in cima alla lista sono tre, ma ad essi se ne aggiungono altri due che sono trapelati nelle ultime ore. La Juventus è tornata a pensare a Olivier Giroud che malgrado una serata magica in Champions League contro il Siviglia, in cui ha segnato 4 reti, sta trovando poco spazio al Chelsea. L’attaccante francese non è la prima volta che sembra in procinto di lasciare la casacca dei Blues. Questa volta, oppure in estate, però le opzioni che possa andare via da Londra sono notevoli. La Juventus ci pensa, consapevole del fatto che al francese pensa anche l’Inter, diretta concorrente.

Gli altri due nomi dalle caratteristiche molto simili all’attaccante transalpino sono quelli di Graziano Pellè e Fernando Llorente. Il primo si è appena svincolato dal Luneng con cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni. Chiusa la parentesi cinese, il calciatore di San Cesario di Lecce vuole chiudere in Italia, nazione in cui paradossalmente ha trovato poco spazio. Anche in questo caso una delle maggiori rivali della Juventus è proprio l’Inter di Antonio Conte con cui l’attaccante è coinciso in nazionale.

Andrea Pirlo non si è dimenticato neppure di Fernando Llorente del quale è stato compagno di squadra in bianconero qualche anno fa. Lo spagnolo è in uscita dal Napoli, che non lo ha iscritto neppure alle sue competizioni in questa stagione. L’indennizzo per ottenerne le prestazioni sarebbe minimo ma i partenopei difficilmente lo lascerebbero partire prima della Supercoppa Italiana in cui saranno avversari di Cristiano Ronaldo e compagni.

Alla Juventus è stato accostato pure Fabio Quagliarella. La suggestione è emersa con forza ieri. Il calciatore napoletano di proprietà della Sampdoria si libera a giugno. Anche lui ha condiviso lo spogliatoio con Pirlo.

Infine, l’altra idea lanciata dai colleghi di calciomercato.it potrebbe essere Choupo Moting. Il camerunese del Bayern Monaco è un’altra idea per l’attacco bianconero.