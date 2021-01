Piove sul bagnato in casa della Juventus: nel match delicato contro il Milan, Andrea Pirlo dovrà fare a meno anche di Juan Cuadrado

Il rischio era già stato paventato in conferenza stampa da Andrea Pirlo, ora è arrivata anche la conferma della Juventus che attraverso un comunicato stampo ha annunciato la positività al Covid di Juan Cuadrado.

Il calciatore colombiano salterà la sfida con il Milan pertanto non ci sarà il confronto molto atteso con Theo Hernandez, straripante terzino sinistro dei rossoneri di Stefano Pioli.

Per la Juventus quello di Cuadrado è il secondo caso di positività al Covid nel giro di pochi giorni. Lunedì era toccato ad Alex Sandro. La trasferta milanese della squadra di Andrea Pirlo dunque non comincia sotto i migliori auspici.

Juventus, anche Cuadrado assente contro il Milan: Pirlo resta senza frecce

L’assenza del nazionale colombiano priverà Andrea Pirlo di un’altra risorsa importante in vista del confronto decisivo contro il Milan. Il tecnico bresciano ha perso in poche ore entrambe le frecce della sua squadra. Dopo Alex Sandro, è risultato al Covid anche Juan Cuadrado pertanto sarà costretto a fare di necessità virtù contro i rossoneri.

I piani dell’allenatore dunque saranno condizionati dalle assenze. Oltre ai due mancherà anche Alvaro Morata, a causa di un infortunio muscolare. Ora tiene banco però soprattutto le alternative per sostituire i due calciatori risultati positivi al Covid.

A destra, a questo punto potrebbe toccare a Danilo sostituire Cuadrado. Se dovesse ricorrere alla difesa a 3, l’allenatore dovrà dunque coprire lo spostamento dell’ex Real Madrid con l’inserimento di un nuovo difensore. Possibile opportunità per Demiral, dal momento che Giorgio Chiellini è rientrato da poco e non si vuole affrettare i tempi per non correre il rischio di perderlo nuovamente.

Sulla corsia sinistra invece Pirlo dovrebbe inserire Gianluca Frabotta. Il giovane terzino bianconero è subentrato nel corso della ripresa nella gara contro l’Udinese.