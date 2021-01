La Roma parte per Crotone, domani la sedicesima di campionato, ma con la squadra non c’è il suo allenatore, Paulo Fonseca

La Roma perde il suo allenatore. Paulo Fonseca non è partito con la squadra per Crotone dove domani i giallorossi affronteranno la formazione allenata da Stroppa per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il motivo è il seguente: il tecnico ha avuto una gastroenterite che lo ha colpito dalle prime ore della giornata, per questo non è riuscito a partire con il suo staff e i calciatori per la trasferta in terra calabrese. La partita si giocherà domani alle ore 15, vedremo quali saranno le condizioni dell’allenatore della Roma nelle prossime ore. Fonseca, infatti, potrebbe anche decidere di partire da solo per raggiungere i calciatori, ma solo in caso di un miglioramento delle sue condizioni. Per il momento, il tecnico resta a casa.

Roma, Fonseca non ce la fa

La notizia era nell’aria ma la speranza della Roma e dello stesso allenatore è che la gastroenterite potesse passare nel giro di poche ore. Così non è stato e dunque la Roma è stata costretta a partire per Crotone – da Fiumicino alle ore 17 – senza il tecnico portoghese.

Le cure tattiche della squadra saranno affidate a Campos, fidato collaboratore di Fonseca, in attesa di capire l’evolversi della sua situazione. Fonseca spera di farcela, vuole esserci, ma sa che tutto dipenderà dalle sue condizioni. Novità nelle prossime ore. Dovesse star meglio, pronto volo per domattina.