Di Francesco potrebbe aver allenato per l’ultima volta il Cagliari nella sconfitta con il Benevento. Il 2-1 interno subito dalla squadra di Pippo Inzaghi pesa

Cagliari–Benevento 1-2 potrebbe rappresentare una sentenza per Di Francesco. Nell’anticipo dell’Epifania, all’ora di pranzo, Pippo Inzaghi si prende tutta la posta in palio e mette in crisi la già delicata posizione del tecnico rossoblù.

La striscia negativa dei sardi si allunga, tanto che la vittoria manca addirittura dal 7 novembre contro la Sampdoria. Nelle ultime gare sono arrivati appena 4 punti e ora la situazione in classifica del Cagliari inizia seriamente a preoccupare: terzultimo posto distante appena 3 lunghezze, ma con le altre partite di giornata ancora da giocare.

Cagliari-Di Francesco, storia ai titoli di coda? Potrebbe essere stato fatale il ko contro il Benevento

Decisamente preoccupante il ruolino di marcia del Cagliari e in questi casi, la maggior parte delle volte, a pagare è l’allenatore per dare una svolta all’ambiente. A destare scalpore, infatti, è anche la fase involutiva della squadra di Di Francesco che, nonostante una rosa non certo da zona retrocessione, continua a perdere punti e certezze.

Al momento, l’arrivo di Nainggolan non è bastato a risollevare le sorti dei sardi. Il tecnico ex Sassuolo e Roma, è sempre più sulla graticola, tanto che è già iniziato il toto nomi per la sua successione. Le indiscrezioni parlano, tra gli altri, di Semplici, Nicola, D’Aversa, Mazzarri. Tutti allenatori da salvezza, ma le sorti di Di Francesco non sono ancora segnate.