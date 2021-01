Scomparso prematuramente un calciatore dell’Alverca. Oggi è morto Alex Sandro dos Santos Apolinario a causa di un infarto.

Si è spento oggi, prematuramente, il calciatore dell’Alverca Alex Sandro. La sua morte ha lasciato sconvolto il Portogallo: aveva solo 24 anni. Lo scorso 3 gennaio era stato colpito da infarto durante la gara contro l’Uniao de Almerim, mentre era in campo. La sua caduta al suolo, in piena partita, aveva lasciato i tifosi ed i compagni di squadra senza fiato. Dopo tre giorni di terapia intensiva, il calciatore non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere in maniera definitiva.

Morte Alex Sandro, il comunicato del club

Un terribile lutto che ha colpito il calcio portoghese. A dare l’annuncio della morte di Alex Apolinario è stato l’Alverca, il suo club, attraverso un comunicato ufficiale apparso sui canali della società: “Con profondo dolore comunichiamo quanto riferito dal medico personale dell’Ospedale Vila Franca de Xira, che è Alex Sandro Apolinario è morto questa mattina a seguito dell’attacco cardiaco che l’ha colpito lo scorso 3 gennaio. FC Alverca Futebol SAD darà tutto il sostegno necessario alla famiglia. L’FC Alverca ha cancellato tutte le attività in programma in segno di lutto”.

