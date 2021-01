E’ arrivato il comunicato ufficiale: l’attaccante lascia la Serie A e fa ritorno in Premier League dove giocherà il resto della stagione

Addio Serie A, addio Fiorentina: dopo un anno incolore Patrick Cutrone dice addio alla società viola e fa ritorno in Premier League. Ad attenderlo c’è una nuova avventura con il Wolverhampton, squadra che ha la proprietà del suo cartellino. Lo ha ufficialità il club toscano con un comunicato stringato: “La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone”.

Fiorentina, Cutrone torna al Wolverhampton: quale futuro per l’attaccante?

Ora per Patrick Cutrone c’è la possibilità di riscattarsi dopo stagioni che sono state non certo felici. L’ex attaccante del Milan con la maglia della Fiorentina non è riuscito ad incidere: 34 le presenze in campo con appena cinque reti realizzate e la sensazione di non essere mai entrato in sintonia con il mondo viola.

Un po’ quello che era già accaduto con il Wolverhampton: in Inghilterra le reti erano state tre in ventiquattro apparizioni. Un bottino che avevano portato gli inglesi a cederlo dopo appena sei mesi. Ora il ritorno che potrebbe anche essere definitivo (almeno in questa stagione) visto l’infortunio di Raul Jimenez. In caso contrario le proposte dall’Italia e non solo non mancano: Sampdoria, Parma e anche Marsiglia hanno chiesto informazioni. Per Cutrone c’è un riscatto da cercare, c’è solo da decidere dove.