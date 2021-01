Il Parma ha scelto il nome del successore di Fabio Liverani: si tratta di un ritorno al passato, guida tecnica affidata a Roberto D’Aversa

Era già ampiamente trapelato nelle scorse ore ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Parma. Il tecnico nato in Germania subentra così a Fabio Liverani, al quale a sua volta aveva ceduto il testimone il passato mese di agosto.

Il tecnico tenterà di risollevare in classifica la formazione ducale. I parmigiani sono precipitati al terzultimo posto in classifica. In sedici partite, durante la gestione Liverani, hanno totalizzato soltanto 12 punti. Meno di uno a partita. Un bottino che ha consigliato la società gialloblù a voltare pagina.

Parma, c’è Roberto D’Aversa dopo l’esonero di Fabio Liverani

Dopo aver annunciato l’esonero del tecnico romano, il Parma ha ufficializzato anche il ritorno di Roberto D’Aversa. Negli ultimi anni, l’allenatore ha raccolto risultati soddisfacenti con i gialloblù. Tra il 2016 e il 2020, ha raggiunto un doppio saltato che ha permesso al Parma di raggiungere la serie A partendo dalla Lega Pro.

Nel passato campionato, poi, D’Aversa ha aggiunto la ciliegina sulla torta al suo percorso raccogliendo la salvezza al primo anno nella massima categoria dopo il fallimento del 2015 e la ripartenza dalla serie D.

Curiosamente, nell’ultima partita del D’Aversa 1.0 sulla panchina del Parma si sono sfidati gli ultimi due allenatori gialloblù. Al “Via del Mare”, infatti, la prima fase della gestione dell’ex Virtus Lanciano si è conclusa con il successo per 3-4 contro il Lecce di Fabio Liverani. Era il 2 agosto. Cinque mesi dopo, D’Aversa si è ripreso il suo posto… La caccia alla salvezza comincerà dal match interno con la Lazio.