Parma, UFFICIALE: esonerato Liverani, il comunicato

Il Parma ha ufficializzato l’esonero di Fabio Liverani, ora l’attesa per il nome del successione: D’Aversa in pole

Fabio Liverani non è più l’allenatore del Parma. La società ducale ha ufficializzato l’esonero del tecnico ex Lecce dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la quarta consecutiva per il club gialloblu.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota pubblicata poco fa dal club emiliano -. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

Parma, esonerato Liverani: le parole del presidente Krause

Comunicato a cui hanno fatto seguito anche le parole del presidente Krause pubblicate su Twitter. “Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani che abbiamo deciso di separarci da lui come nostro allenatore”, le parole del numero uno del club ducale che ha poi aggiunto: “Questa stagione è stata difficile ma al Parma ci sono combattenti. Andiamo avanti”.

Ora si attende l’annuncio sul sostituto di Liverani che, salvo clamorose sorprese, sarà Roberto D’Aversa. Ancora legato ai ducali, il tecnico ha detto sì al ritorno in panchina e già oggi potrebbe arrivare annuncio e primo allenamento.