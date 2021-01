Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus non è ancora arrivato. Il calciatore argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2022.

In casa Juventus, nonostante la vittoria rotonda contro il Milan, qualcuno continua a storcere il naso. La questione più importante del momento, infatti riguarda Paulo Dybala, protagonista, insieme a Federico Chiesa, della vittoria contro il Milan di Stefano Pioli.

Rinnovo Dybala, le ultime

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria contro il Milan.

Oltre alla prestazione dei suoi, ha avuto modo di parlare anche di Paulo Dybala: “Come sta Dybala? Non sta benissimo neanche adesso. Già a fine primo tempo non stava molto bene. Aspettiamo solo che torni al 100%. Non lo abbiamo avuto dall’inizio della stagione. Qui tutti sono titolari e tutti sono riserve, noi sceglieremo i migliori partita dopo partita. Se sto spingendo per il suo rinnovo con la Juventus? I contratti li fanno giocatori e società, io non intervengo in queste cose. Non so nulla”.

