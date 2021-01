Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan di Stefano Pioli.

Andrea Pirlo batte Stefano Pioli. La Juventus vince al Meazza contro i rossoneri: un netto 3-1 figlio della doppietta di Federico Chiesa e del gol di Weston McKennie. I bianconeri salgono in classifica ed accorciano sulle prime delle classe. Pioli esce sconfitto, ma resta in cima alla classifica generale di Serie A.

Pirlo sul gol di Calabria

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha analizzato la vittoria ai danni della compagine rossonera. Polemiche bianconere in occasione del gol del momentaneo 1-1 di Davide Calabria. La panchina piemontese si è infuriata per un presunto fallo di Calhanoglu ai danni di Rabiot. Anche Pirlo, nel post gara, ha commentato l’episodio controverso: “Sul gol di Calabria c’era fallo. C’è da fischiare il fallo da punizione su Rabiot, il gioco deve essere fermato. Poi vengono gli errori della squadra, Danilo poteva essere più aggressivo, deve essere pronto a fare una preventiva ma non eravamo messi tutti benissimo”.

