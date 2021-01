Guai in vista per Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta deve fare i conti con le condizioni fisiche di Muriel.

Anche Gian Piero Gasperini deve fare i conti con gli infortuni. Il fitto calendario non ha risparmiato nemmeno l’Atalanta. Il club bergamasco sarà impegnato domani allo stadio Vigorito nell’apertura della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021 contro il Benevento. Il tecnico degli orobici prepara il match, ma dovrà, probabilmente, fare i conti con un’assenza pesante in attacco. Le condizioni fisiche di Muriel non promettono bene.

Gasperini su Muriel

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, Gian Piero Gasperini ha avuto modo di fare anche il punto sulle condizioni fisiche di Muriel. L’attaccante colombiano potrebbe non essere disponibile per la sfida contro i ragazzi di Filippo Inzaghi: ” Per Muriel c’è un po’ di apprensione, il colombiano ha un piccolo problema muscolare. Partirà con noi, ma per la partita è in dubbio la sua presenza in campo”.

La probabile assenza del colombiano si va ad aggiungere all’assenza di Alejandro Gomez, finito ai margini della rosa e fuori dal progetto tecnico del club bergamasco.