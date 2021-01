Le voci intorno all’Inter e alla cessione di Suning a Bc Partners si moltiplicano, Bellinazzo chiarisce vari aspetti a Calciotoday.it

Sulla possibilità di Suning di cedere l’Inter, Calciotoday, in esclusiva, ha intervistato il giornalista del Sole 24Ore Marco Bellinazzo, esperto di economia e sport, che ha dato maggiori dettagli sulla vicenda.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un addio della famiglia Zhang. Questa mattina il Corriere dello Sport ha scritto anche dei contatti con BC Partners. Il quotidiano romano ha parlato pure di cifre, circa 500 milioni. Un esborso con cui ripianare anche il disavanzo accumulato prima e dopo l’emergenza Covid che ha avuto un impatto devastante pure nel calcio. La notizia ha fatto subito il giro del web.

Inter, Bc Partners investitore solido ma Suning non si esporrà

Marco Bellinazzo nella sua intervista ha parlato che quella che potrebbe nascere è piuttosto una collaborazione che ha a che fare anche con il finanziamento dei bond in scadenza nel 2021. O una partnership azionaria di minoranza. Questo perché al momento gli investitori industriali che fanno capo a Suning non sono intenzionati a cedere.

Il giornalista ha poi chiarito che non sono arrivare offerte realmente importanti per l’Inter per cui Zhang non si presenterà sul mercato per cedere la società.

Di sicuro però un’eventuale passaggio a Bc Partners garantirebbe un futuro solido all’Inter poiché conosciuto come uno dei maggiori investitori al mondo.

La miccia è ormai innescata per cui le voci intorno all’Inter sono destinate a susseguirsi pure nelle prossime settimane. Malgrado ciò, Conte dovrà essere bravo a creare una sorta di campana di vetro intorno alla sua squadra isolandola dalle tantissimi voci che circolano per le situazioni extra campo. Già domenica a mezzogiorno, i nerazzurri saranno impegnati in una prova di fuoco contro la Roma.

Questo il link per leggere l’intervista integrale di Calciotoday.it al giornalista del Sole 24Ore Marco Bellinazzo.