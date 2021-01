Maicon è tornato in Italia per giocare in serie D, nel Sona: si metterà alla prova nei dilettanti dopo i grandi traguardi con Inter e Brasile

Adesso è anche ufficiale, Maicon è tornato in Italia per giocare nel Sona, club veneto di serie D. Il calciatore brasiliano ex Inter è sbarcato a Fiumicino per trasferirsi in Veneto e cominciare l’avventura nella formazione del tecnico Marco Tommasoni, due anni più giovane del verdeoro.

Maicon è del Sona: il Fanfulla il suo primo avversario in questa avventura in serie D

La scelta dell’ex terzino di Inter, Roma e Manchester City è maturata già da diverso tempo. La notizia è circolata a lungo. Il suo trasferimento però adesso è stato completato e Maicon è pronto a rimettersi in discussione in Italia per l’avventura in un contesto al quale tuttavia non è abituato, il dilettantismo.

Il calciatore di Novo Hamburgo ha collezionato oltre 70 presenze con la maglia del Brasile, ha vinto la Champions, 4 scudetti e diversi altri titoli. La sua seconda vita calcistica proseguirà in serie D.

Maicon aveva fatto ritorno in Brasile nel 2017. Dopo l’esperienza all’Avai, prima della quale era rimasto svincolato per circa un anno, è passato prima al Criciuma e successivamente al Villa Nova. Il livello di gioco si è era già abbassato considerevolmente rispetto ai grandi palcoscenici frequentati fino a quattro anni fa.

In Italia, in serie D, continuerà a giocare senza pressioni e con lo scopo unico di divertirsi e restare in forma. Il brasiliano al suo arrivo in Italia si è detto molto felice di tornare e anche carico in vista di questa nuova tappa professionale. Il primo avversario domenica sarà il Fanfulla. Il Sona, suo nuovo club, occupa l’undicesima posizione nel girone B del massimo campionato organizzato dalla Lnd.

Dal Veneto avrà anche modo di controllare con maggiore semplicità i suoi affari milanesi.