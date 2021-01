Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona, è nel mirino del Napoli. Secondo i rumors, l’affare è vicino. Quale sarà il suo ruolo?

La duttilità oltre al talento è uno dei pregi di Mattia Zaccagni, il centrocampista rivelazione del Verona di Juric. Un giocatore che alla sua seconda stagione in Serie A sta stupendo tutti tanto da conquistare prime pagine dei giornali e la stima dei principali club italiani. Uno su tutti: il Napoli. Pare che la società di De Laurentiis voglia anticipare la concorrenza chiudendo ora col calciatore in vista dell’estate, operazione in stile Rrahmani con l’ufficialità durante il mercato invernale, lo scorso anno, e il trasferimento pochi mesi fa. Nel caso, dove giocherà Zaccagni?

Zaccagni al Napoli: il ruolo e le caratteristiche

Zaccagni, anni 25, 4 gol e 5 assist in questo campionato, è un centrocampista offensivo che nel corso della sua carriera ha giocato ovunque. Ha fatto il centrale in 80 partite, il mediano in 48, il trequartista in 43 e una decina di partite da attaccante, dividendosi tra corsie laterali e ruoli di primao seconda punta. La duttilità è un’arma ma può rappresentare anche un limite. Zaccagni, per esaltarsi, ha bisogno del contesto tattico giusto. Nel Verona di Juric agisce da trequartista partendo da sinistra. Dove giocherebbe nel Napoli?

Il modulo attuale è il 4-2-3-1 e in questo sistema di gioco Zaccagni potrebbe fare l’esterno a sinistra al posto di Insigne oppure il trequartista in luogo di Zielinski. Chi lo conosce bene aggiunge: il suo ruolo preferito, dove riesce a esprimersi meglio, è quello di mezzala sinistra. Se il Napoli, ad esempio, tornasse al 4-3-3, Zaccagni sarebbe perfetto come alternativa a Zielinski sul centrosinistra. Ipotesi e suggestive analisi tattiche. In attesa che il mercato faccia il suo corso.