Parole chiare quelle di Gennaro Gattuso rilasciate nel post partita, per Fernando Llorente la cessione potrebbe non concretizzarsi.

Una vittoria sofferta, arrivata nel finale e che dà grande morale a tutto l’ambiente. Il Napoli è riuscito a rialzarsi in quel di Udine espugnando la Dacia Arena e trovando così tre punti molti importati che muovono la classifica dopo la pesante sconfitta del Diego Armando Maradona contro lo Spezia.

Un risultato arrivato nella finale grazie alla rete di Bakayoko (primo gol con la maglia azzurra), e che permette agli azzurri di tenere lontane le nubi delle polemiche almeno parzialmente. Qualcosa sotto il punto di vista del gioco ancora non gira, ed è chiaro che ci sarà tanto da lavorare per Gennaro Gattuso.

Tante assenze, va detto, stanno tenendo sotto scacco soprattutto il reparto offensivo. Ancora out Osimhen e Mertens, ma anche Koulibaly, tre giocatori che rappresentano la colonna vertebrale dello scacchiera partenopeo. Per il nigeriano l’infortunio al braccio ma anche il Covid, mentre gli ultimi due dovrebbero rientrare a breve.

Gattuso si tiene stretto Llorente e allontana il mercato

Proprio a causa di queste pesanti defezioni, ancora una volta è sceso in campo Fernando Llorente, che sembra sul piede di partenza ormai da diverso tempo. Tante squadre sono pronte a fiondarsi sullo spagnolo, ma al momento le pedine in casa Napoli sono bloccate.

Se è vero che per Milik si cerca ancora la soluzione, per Llorente potrebbe fermarsi tutto. A certificarlo è proprio Gennaro Gattuso, interrogato sull’argomento ai microfoni di Sky Sport: “In questo momento non si muove, è vero che Osimhen sta lavorando a casa ma ancora non sta benissimo con il braccio. Fin quando non siamo sicuri al 100% Fernando rimane con noi”.

Llorente, dunque, alla fine potrebbe restare proprio a Napoli. Ma il mercato in generale – a detta dello stesso Gattuso – potrebbe non accendersi in casa azzurra durante questa sessione invernale. “Su altro penso non faremo nulla, ho una buona squadra a disposizione, stiamo bene cosi”, la chiosa del tecnico calabrese.