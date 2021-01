L’Inter potrebbe sfruttare un’occasione sul mercato: ha giocato appena due partite in stagione, Conte approva

Rinforzi cercasi per l’Inter che deve però fare i conti con la grana Eriksen. Serve la sua cessione per consentire a Marotta di regalare a Conte i rinforzi sperati, ma all’orizzonte non si profila nessuna offerta concreta. Questo blocca il mercato nerazzurro, ma non la caccia all’occasione giusta. Una potrebbe arrivare dalla Premier League: nella lista degli esuberi di Solskjaer è finito anche Jesse Lingaard. Esterno destro, capace di giocare anche sul lato opposto e da trequartista, l’inglese in stagione ha collezionato appena tre apparizioni. Troppo poco perché nel mercato invernale non pensi ad un cambio di casacca e l’Inter è tra le società che potrebbe approfittarne.

Inter, occasione Lingaard: Lukaku e Young dicono sì

Secondo quanto si legge sul ‘Mirror’, infatti, l’Inter sarebbe tra le squadre interessate a Lingaard. Il 28enne è in uscita dal Manchester United e, con il contratto in scadenza nel 2022, i Red Devils potrebbero anche dare il via libera ad una cessione a prezzi vantaggiosi. Del resto il calciatore non ha trovato praticamente mai spazio in stagione. ù

A favore del suo acquisto anche gli ex compagni Lukaku e Young che, sempre secondo quanto affermato dal tabloid inglese, avrebbero dato un giudizio lusinghiero su di lui parlando con Conte. Certo per ruolo e caratteristiche, Lingaard non è quello serve ai nerazzurri, ma magari gennaio regalerà una sorpresa.