La Juventus è alla ricerca di una quarta punta: arriva il via libera per uno degli obiettivi della società bianconera

Sfoglia la margherita Fabio Paratici, sperando che arrivi il petalo giusto per la Juventus. La caccia all’attaccante è la priorità nel mercato bianconero, un’esigenza sbandierata ai quattro venti anche da Andrea Pirlo. Peccato tra che il dire e il fare ci sia di mezzo, più che il mare, la necessità di fare i conti in tasca e quelli della società piemontese indicano solo una cosa: acquisti senza esborsi economici.

Servirà cogliere l’occasione giusta ed ecco perché spuntano fuori nomi come Llorente e Pellè, che hanno dalla loro il vantaggio di poter arrivare praticamente a zero. Ma un altro nome che fa gola ai bianconeri è quello di Gianluca Scamacca e su questo versante si registra una novità.

Juventus, il Genoa dice sì per Scamacca: ora tocca al Sassuolo

Il Genoa ha, infatti, dato il via libera al trasferimento di Scamacca alla Juventus, come riportato da TuttoSport. L’affare però è da ritenersi tutt’altro che in discesa visto che manca un tassello fondamentale. L’attaccante, 21 anni, è di proprietà del Sassuolo ed è in Liguria in prestito secco. Per arrivare alla Juve quindi serve il sì anche della società emiliana.

Occasione per confrontarsi arriverà questo pomeriggio quando all’Allianz Stadium sarà di scena proprio la squadra di De Zerbi. Per Paratici il momento giusto per provare a sondare il terreno e capire se al via libera del Genoa, corrisponderà anche quello neroverde.