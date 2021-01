Serie A 2020/2021, appena concluse le gare delle 15:00 del diciassettesimo turno di campionato. Si salva il Napoli.

Si sono appena concluse le gare delle 15:00 del diciassettesimo turno di Serie A 2020/2021. Parma – Lazio, Verona – Crotone e Udinese – Napoli hanno fatto compagnia ai tifosi nel pomeriggio di oggi. Due vittorie ed un pareggio nelle gare pomeridiane di Serie A. Vincono Lazio e Verona, pareggio sventato per il Napoli di Gennaro Gattuso che passa al 90′.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, i risultati del pomeriggio

Vince la Lazio di Simone Inzaghi: Felipe Caicedo e Luis Alberto regalano la vittoria ed i tre punti ai bianconcelesti. Annichilito il Parma di D’Aversa, nuovamente alla guida del club emiliano dopo l’avventura di Fabio Liverani. Vittoria interna per l’Hellas Verona di Ivan Juric che soffre, ma conquista i tre punti in classifica. Nulla da fare per il Crotone di Stroppa: le reti di Kalinic e Dimarco rendono vana la marcatura di Junior Messias. Il Napoli di Gattuso, invece, non riesce più a vincere: i partenopei si fermano alla Dacia Arena contro l’Udinese di Luca Gotti. Insigne su calcio di rigore non basta; i friulani pareggiano i conti Lasagna. Al 90′, però, una spizzata di testa di Bakayoko salva i suoi.

Parma – Lazio: 0-2

Verona – Crotone: 2-1

Udinese – Napoli: 1-2

LEGGI ANCHE >>>Udinese – Napoli, forfait dopo soli 15 minuti: guai per Gattuso