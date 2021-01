Il calciomercato della Roma di gennaio potrebbe partire dall’affondo reale e concreto su un nuovo attaccante. Un profilo pronto a completare il reparto offensivo di Fonseca.

Il calciomercato della Roma punterà con forte decisione su un nuovo attaccante da affiancare a Dzeko e Borja Mayoral. Fonseca vorrebbe arricchire l’organico offensivo in vista del triplo impegno stagionale. Come sottolineato dallo stesso tecnico portoghese, non è escluso che Borja Mayoral possa affiancare Dzeko dal 1′ in un nuovo assetto tattico adattabile in base alle esigenze.

La Roma punterà su un attaccante forte fisicamente pronto a dare il cambio a Dzeko per consentire al centravanti bosniaco di rifiatare. Piace Scamacca, inseguito anche dalla Juventus, più complicato arrivare a Milik.

Calciomercato Roma, il sogno Milik: le richieste del Napoli

La Roma non molla la pista Milik. L’attaccante polacco, fuori rosa al Napoli e pronto a dire addio ai partenopei, piace parecchio al club giallorosso, ma le richieste dei partenopei starebbero stoppando la trattativa sul nascere.

15 milioni la valutazione fatta dal Napoli, la Roma potrebbe mettere sul piatto della bilancia circa la metà considerando che l’attaccante andrà in scadenza il prossimo giugno. Situazione da monitorare molto attentamente, ma la sensazione è che la Roma tenterà di mettere le mani su un nuovo centravanti.