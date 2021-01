Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo che piace al Milan, dovrà stare fermo due mesi dopo un infortunio

Notizie tutt’altro che positive quelle che giungono alle orecchie dei dirigenti del Milan. Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo che piace alla dirigenza rossonera, dovrà stare fermo due mesi dopo un infortunio. La notizia è ufficiale e a comunicarla è stato lo Strasburgo. Il difensore ventenne dopo un colpo ricevuto contro il Lens resterà out per due mesi e dovrà ora sottoporsi ad un’artroscopia. Una notizia, questa, che potrebbe condizionare il mercato del Milan.

Milan, addio Simakan?

Il Milan aveva individuato nel centrale dello Strasburgo l’uomo ideale per rinforzare sin da subito la propria difesa, ma le notizie sul suo infortunio, con l’ufficialità dello stop di almeno due mesi, potrebbero costringere la dirigenza rossonera a virare su altri profili.

Nella trattativa c’era già da battere la concorrenza del Lipsia, che a differenza dei rossoneri avrebbe lasciato Simakan in prestito fino a giugno allo Strasburgo. Ora i piani potrebbero cambiare col calciatore che tornerà sicuramente in primavera. Il Milan, a questo punto, potrebbe pensare ad altri difensori per regalare subito un nuovo centrale a Pioli.