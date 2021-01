Il Parma di D’Aversa deve fare i conti con numerose assenze. Il club emiliano è falcidiato dagli infortuni.

Roberto D’Aversa, neo allenatore del Parma, è già nei guai. Il tecnico del club emiliano deve fare i conti con numerose assenze e con una situazione di classifica non ottimale. Il suo Parma, infatti, è penultimo in elenco, a pari punti con il Torino di Marco Giampaolo. Il club ha diramato, nella giornata di oggi, un report con bollettino medico per fare il punto della situazione sugli infortunati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunati Parma, lista lunghissima

Il Parma prepara a Collecchio il prossimo match di campionato contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Gli emiliani, impegnati domenica alle ore 15:00 al Mapei Stadium, devono fare i conti con numerose assenze.

Alberto Grassi , dopo visita di controllo con prof. A. Castagna che ha concesso la ripresa dell’attività agonistica, si è oggi allenato parzialmente con la squadra.

, dopo visita di controllo con prof. A. Castagna che ha concesso la ripresa dell’attività agonistica, si è oggi allenato parzialmente con la squadra. Yordan Osorio è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado dei flessori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.

è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado dei flessori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Lautaro Valenti è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.

è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro differenziato per Riccardo Gagliolo, Simone Iacoponi e Juraj Kucka. Terapie per Yann Karamoh e Vincent Laurini.

LEGGI ANCHE >>> Eriksen ha un’altra occasione: vietato sbagliare