Caos in Bundesliga: look perfetti e capelli in ordine, l’associazione di categoria dei parrucchieri si rivolge alla federazione tedesca

Calciatore di Bundesliga, “ma ‘ndo vai se il parrucchiere non ce l’hai”? Se lo chiedono in Germania i barbieri che continuano a vedere i calciatori della massima serie tutti belli agghindati malgrado nella nazione teutonica gli operatori del settore siano nuovamente chiusi a causa delle limitazioni imposte dalla Merkel.

Probabile utilizzeranno altri termini e non quelli parafrasati dalla famosa canzone cantata in passata da Alberto Sordi, tuttavia in Germania la questione è diventato un vero e proprio caso di Stato. A denunciare il caso è stata l’associazione centrale del commercio tedesco dei parrucchieri, l’Zv. A suo dire, molti calciatori starebbero danneggiando con i loro atteggiamenti i barbieri in quanto continuano a farsi tagliare i capelli “in barba” (è forse proprio il caso di dirlo) alle limitazioni imposte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bundesliga, parrucchieri clandestini: la denuncia dell’associazione di categoria

Ogni settimana i calciatori sfoggiano davanti alle telecamere dei tagli perfetti. Come è possibile però se i barbieri sono chiusi in Germania dallo scorso 16 dicembre? Chiaramente, l’anomalia non è sfuggita a chi, chiuso in casa, impreca davanti allo specchio per il look disordinato.

Il comportamento dei calciatori è pertanto finito sotto accusa in quanto favorirebbe il lavoro clandestino. La Zv però non ci sta e ha fatto pervenire al presidente della Federcalcio tedesca una lettera in cui ha stigmatizzato l’accaduto. Nelle misure disposte era stato fatto riferimento esplicito al divieto di richiedere servizio di barbiere a domicilio.

LEGGI ANCHE >>> Melissa Satta incontenibile, il cambio di look è sconvolgente

I look perfetti dei calciatori però hanno creato grosse polemiche. Se la protesta dovesse far breccia allora nelle prossime settimane l’aspetto estetico dei giocatori della Bundesliga risulterà un po’ più trasandato. Con buona pace dell’associazione di categoria.