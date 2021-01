La Juventus ha raggiunto un accordo con il Dallas per Reynolds: il terzino destro statunitense sarà parcheggiato al Benevento di Inzaghi

Il sogno di diversi grandi club Europei Bryan Reynolds è pronto a trasferirsi alla Juventus. La trattativa tra il club bianconero e l’Fc Dallas, club che detiene il cartellino del giovane laterale destro, è ormai praticamente chiuso. A riferirlo è goal.com, che rivela un altro particolare. Reynolds si trasferirà dalla Mls in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Juventus, la crescita di Reynolds passerà dal Benevento

La Juventus completerà l’operazione con l’aiuto del Benevento. Saranno le Streghe ad accoglierlo al suo arrivo nel nostro paese poiché, come risaputo, i bianconeri hanno già occupato gli slot riservati agli extracomunitari. Proprio questo aspetto aveva rischiato di mettere a repentaglio il passaggio della giovane promessa statunitense alla Juventus. In un primo momento era circolata la possibilità che potesse essere il Cagliari il club con il quale la formazione del presidente Andrea Agnelli avrebbe potuto portare a termine l’operazione.

Su uno dei calciatori di moda della Mls, campionato in crescita che sta mettendo in vetrina diversi giovani interessanti, si erano mossi diversi club. In Italia ci ha pensato seriamente pure la Roma, concentrata a dare un’alternativa a Karsdorp per la fascia destra di Paulo Fonseca.

Sul cursore del Dallas si era mosso con vigore pure il Genk. La scelta alla fine è ricaduta sulla Juventus, che prima di accoglierlo a Vinovo gli consentirà di proseguire il processo di crescita nel Benevento di Filippo Inzaghi. Con i campani, Reynolds avrà maggiori possibilità di scendere in campo adattandosi al contesto della serie A, campionato sicuramente più probante rispetto quello a stelle e strisce.

Per Reynolds sarà fondamentale non fermarsi per continuare a crescere. Lo statunitense ha soltanto 19 anni ma è giù nel giro della nazionale Under 23 del suo paese.

Nella stagione della Mls chiusa da poco, il terzino destro 19enne ha collezionato 19 partite tra fase regolare e playoyff. Per lui pure un bottino di 4 assist. Si era affacciano nel campionato nella stagione precedente.