Locatelli via dal Sassuolo: cessione in estate, a lasciarlo intendere il suo agente Stefano Castelnovo in un’intervista al “Daily Mail”

Manuel Locatelli si è consacrato al Sassuolo, dopo qualche difficoltà incontrata al Milan successivamente alle prima partite da sogno. All’approccio in serie A, il giovane regista ha fatto fatica a reggere la pressione nei suoi confronti ma ora che si è scrollato di dosso qualsiasi pensiero negativo, si sta imponendo come uno dei centrocampisti più completi. Per questo motivo è un pezzo pregiato del calciomercato.

A lui pensano diverse big. L’interesse nei confronti di Manuel Locatelli è cresciuto a tal punto che pure Oltremanica cominciano a interessarsi a lui. Il suo procuratore Stefano Castelnovo è stato intervistato dal “Daily Mail”. Il suo nome sarebbe finito nel mirino del Manchester City: “Con il Sassuolo abbiamo ottimi rapporti, il club è ambizioso e Manuel sta bene ma se dovesse arrivare una buona offerta sarà interesse di tutti trovare un accordo”.

Il regista interessa molto pure alla Juventus, che a centrocampo non è ancora riuscita a risolvere alcune delle sue difficoltà. Sarà un reparto ritoccato nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo.

Sassuolo, Locatelli via in estate? Tutti gli indizi portano in quella direzione e Castelnovo lo ribadisce

Il calciatore è stato rigenerato dalla cura neroverde, club nel quale ha potuto giocare con serenità e senza troppi assilli. Le parole di Castelnovo lo ribadiscono: “Saremo per sempre grati al Sassuolo, così come al Milan ma in questo momento credo che Locatelli abbia voglia di una nuova esperienza, in Italia oppure all’estero. Sogna di giocare la Champions, vedremo cosa succederà in estate”.

La valutazione di Locatelli ha ormai raggiunto cifre importanti. Secondo Transfermarkt si attesta sui 35 milioni di euro. L’ex Milan ha un contratto con il Sassuolo fino al 2023. La data di scadenza lascia pertanto intendere che sarà questo l’anno della sua cessione se non dovessero arrivare novità sul fronte rinnovi.

Il classe 1998 sta trovando grande continuità con Roberto De Zerbi. In questo campionato è già sceso in campo in sedici circostanze dando un discreto contributo pure in zona gol. Due le sue reti. Ha ancora una buona fetta di stagione per aggiornare il suo migliore score personale.