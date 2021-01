La vittoria dell’Inter sulla Fiorentina in Coppa Italia si trascina delle polemiche di Prandelli e Quarta sulla direzione arbitrale.

La partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter vinta dai nerazzurri lascia degli strascichi di polemica, relativi soprattutto alla direzione arbitrale di Massa. Il passaggio ai quarti l’ha conquistato la squadra di Conte con una rete di Lukaku ai supplementari, ma nel post-match Cesare Prandelli non nasconde la delusione per un risultato a suo dire ingiusto.

Di seguito le dichiarazioni: “Il risultato va accettato e c’è orgoglio per la prestazione. Io non voglio fare polemiche e rispetto gli arbitri, ma a 30 secondi dalla fine ci vuole più tatto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina-Inter con polemica: Quarta e Prandelli delusi dall’arbitro

Il riferimento sarà soprattutto riferito al contatto tra Lukaku e Quarta proprio in occasione della rete del belga. Il difensore infatti cade in seguito a uno scontro di gioco e non riesce a tenere la marcatura.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Inter 1-2, Lukaku la decide ai supplementari ma è polemica viola

Una situazione che ha favorito sicuramente la rincorsa alla rete di Lukaku. Le polemiche sono relative al mancato utilizzo del VAR nell’occasione e intanto Quarta rivendica il contatto subito con il calciatore dell’Inter mostrando i segni lasciati sul collo dopo il contatto.