La Lazio ha chiuso un acquisto: Igli Tare ha trovato il nuovo Kolarov, dettagli e caratteristiche del nuovo biancoceleste

Non arriverà subito ma la Lazio ha un nuovo calciatore. Igli Tare ha perfezionato il trasferimento dal Cukaricki di Dimitrije Kamenovic. Difensore, classe 2000, di nazionalità serba, arriverà a Roma nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto con il club biancoceleste. Per vederlo esordire con la Lazio bisognerà attendere la prossima estate: il giovane calciatore, infatti, resterà in prestito in Serbia e sbarcherà in Italia soltanto nella prossima stagione. Questi i dettagli dell’accordo tra le società con il club romano che sborserà tre milioni di euro per il 20enne.

Lazio, preso Kamenovic: le caratteristiche tecniche

La Lazio piazza quindi un colpo in vista della prossima stagione. Dimitrije Kamenovic è un difensore che può giocare a sinistra a tutta fascia in un centrocampo a cinque, ma fare anche il terzino in una difesa a quattro oppure il centrale di sinistro in uno schieramento a tre difensori. La sua carriera è stata tutta nelle fila del Cukaricki dove ha fatto le giovanili e con cui ha esordito in prima squadra a 18 anni.

Indicato in patria come il nuovo Kolarov, è un calciatore molto abile nel crossare e nell’uno contro uno. Dal fisico importante, ha collezionato 44 presenze in prima squadra: per Kamenovic ora lo aspettano gli ultimi sei mesi in Serbia prima del trasferimento alla Lazio.