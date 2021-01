Milan, si avvicina il rinnovo di Calhanoglu: l’indizio arriva dai social

Il rinnovo di Calhanoglu sembra sempre più vicino, l’ennesimo indizio arriva dai social del giocatore rossonero.

In casa Milan si lavoro ad alcune situazioni interne, e dunque non solo al mercato in entrata. Se è vero che la squadra rossonera sta cercando un difensore ed è vicina a Simakan dello Strasburgo, è anche vero che si guarda al mercato dei giovani (l’ultimo nome è Dajaku).

Ma, come detto, in casa rossonera non è soltanto il mercato in entrata a tenere banco. Arrivano novità anche per quanto concerne la questione dei rinnovi, che vede tra i protagonisti anche Calhanoglu.

Il giocatore turco, infatti, da diversi mesi è al centro dell’attenzione nell’ambiente rossonero. Tanti i dubbi sulla permanenza dell’ex Bayer Leverkusen, e proprio per questo le parti stanno lavorando per provare a prolungare il matrimonio rossonero di Calhanoglu.

Milan ed il rinnovo di Calhanoglu, indizio dai social

Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe stato un incontro tra l’entourage del giocatore turco ed il Milan, che avrebbe portato a delle novità positive. Le parti, infatti, sono vicinissime alla chiusura del cerchio, e cosi la permanenza del turco sembra non rappresentare più un utopia.

L’ennesimo indizio arriva, tra l’altro, dai social network ed è lo stesso Calhanoglu ad alimentare la questione. Il giocatore rossonero, infatti, ha pubblicato un post su Instagram che ritrae dei frame dei festeggiamenti di ieri, quando il Milan si è qualificato per i quarti di Coppa Italia contro il Torino.

In sottofondo la canzone di Pharrel Williams “Happy”. Un post particolare, che ritrae il giocatore sorridente, in un post che arriva proprio in queste ore di grande chiacchiericcio, dove la notizia sul rinnovo prendere sempre più corpo. Un segnale che sembra evidente e conferma quanto detto sopra.