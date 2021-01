Il Napoli chiude il primo tempo al Maradona con un vantaggio doppio firmato da Di Lorenzo e Lozano. Dopo i primi 45′ in rete anche l’Empoli con Bajrami.

Alle 17.45 precise Napoli in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli, allo Stadio Diego Armando Maradona. La gara la conducono gli azzurri, seppur lasciano spesso ai rivali toscani l’opportunità per scavalcare la metà campo e impensierire Meret.

Napoli-Empoli, azzurri in vantaggio al termine del primo tempo

Al 18′ non può mancare il gol dell’ex con Di Lorenzo che apre le marcature. Lozano sfugge sulla sinistra e mette una palla in area di rigore piuttosto alta. Torsione di testa del difensore al centro e infila la sfera all’incrocio dei pali. Poco dopo la mezz’ora Bajrami porta la sfida in parità: palla sul destro e tiro sul secondo palo. Per poco non lo colpisce e batte l’estremo difensore azzurro. Rassicura Lozano al 38′. Grande recupero sui 25 metri e poi il gran destro che fa esultare tutti i presenti.

