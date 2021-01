Clamoroso In Coppa Italia: Spal corsara al Mapei, Sassuolo eliminato!

Risultato clamoroso ai quarti di finale di Coppa Italia, la Spal si è imposta al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

La Coppa Italia riserve sempre delle sorprese clamorose, che animano in maniera concreta la competizioni. Negli anni abbiamo visto squadre di categoria inferiori buttare fuori compagini ben più blasonate, creando cosi anche grande hype attorno alla competizione. Nonostante questo non accada spesso, quando succede ovviamente diventa subito oggetto di discussione.

Oggi ben due partite per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e la prima partita ha subito lanciato un risultato clamoroso. La Spal, infatti, direttamente dalla Serie B ha raggiunto il Mapei Stadium ed eliminato il Sassuolo.

Un risultato ovviamente clamoroso, non solo per la differenza di categoria ma anche per le grandi speranze che erano state poste sulla squadra neroverde. Certo, i ragazzi di De Zerbi sono vittima di un rendimento estremamente altalenante, ma l’eliminazione di oggi ha un sapore molto amaro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Sassuolo fuori, la Spal si impone con tre episodi chiave

Un Spal corsara al Mapei Stadium, e che ha concretizzato la qualificazione attraverso ben tre step decisivi. Il primo, ovviamente, l’espulsione di Djuricic suggerita dal Var per un brutto intervento su Floccari. Un tempo praticamente intero in dieci uomini, per il Sassuolo, che è crollato appena dopo il rosso.

Il secondo episodio chiave è arrivato con la rete avversaria, grazie al gol di Missiroli che, portando subito in vantaggio i biancoazzurri, ha dato una spallata decisiva ai ragazzi di De Zerbi.

LEGGI ANCHE >>> Vidal manterrà la promessa?

Dopo appena dieci minuti il raddoppio di Dickmann, che ha tagliato le gambe definitivamente anche se l’occasione di riaprire il match il Sassuolo l’ha avuta. Il palo colpito da Muldur nella fase finale, infatti, ha dato la stoccata definitiva rappresentando il terzo step che ha portato la Spal ai quarti di finale.