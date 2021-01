Arrivano novità importanti sul futuro di Dybala, da Parigi sarebbe pronta una proposta importante per portarlo alla corte di Pochettino.

Il futuro di Paulo Dybala resta avvolto in una grande nube di mistero. Da settimane, ormai, il destino della Joya è al centro dell’attenzione, con dichiarazioni piccanti ed una situazione che non ha trovato ancora una quadra. Il rinnovo, insomma, non è ancora arrivato.

La Juventus ha fatto la sua proposta, come ammesso dalla stessa dirigenza bianconera, e l’argentino sta valutando tutte le opportunità sul piatto. E’ chiaro che l’attaccante stia strizzando l’occhio anche a quelle che potrebbero essere le soluzioni in uscita.

Se è vero che i tifosi della Juventus si auspicano il rinnovo di quello che fino a qualche tempo fa era etichettato come l’erede di Del Piero, è anche vero che il giocatore ha tanti dubbi. Il suo percorso a Torino potrebbe andare verso il capolinea la prossima estate, e c’è un club in particolare che sarebbe pronto all’assalto.

Dybala, Psg pronto all’assalto: offerta importante alla Juve

Come riportato in queste ore da Sportmediaset, sull’attaccante argentino sarebbe pronto a fiondarsi in maniera concreta il Paris Saint Germain. La squadra del neo tecnico Pochettino guarda con grande attenzione alla situazione di Dybala, e sarebbe pronta un’offerta importante per portarlo all’ombra della Tour Eiffel.

Il Psg, infatti, sarebbe disposto a proporre alla Juventus un’offerta da ben 60 milioni per strappare Paulo all’ambiente bianconero. Anche per il giocatore – si legge – la proposta sarebbe ghiotta: il club parigino, infatti, garantirebbe al giocatore quei 15 milioni all’anno che chiede. La Juventus, invece, è ferma ad una proposta da 10 milioni all’anno, aspetto che potrebbe spingere Dybala verso Parigi.