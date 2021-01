Arek Milik è cercato con insistenza dal Marsiglia: Villas Boas ha riconosciuto l’interesse ammettendo una trattativa con il Napoli

Il futuro di Arek Milik non è ancora stato risolto. Mancano ancora 17 giorni prima della chiusura del calciomercato. Il countdown del Napoli è già cominciato. Sono queste le ultime ore che i partenopei hanno per vendere l’attaccante polacco e incassare qualcosa della sua cessione. Da febbraio, poi, Milik sarà libero di accordarsi gratuitamente con un altro club.

Diverse le squadre interessate all’attaccante di Gattuso, escluso dalle competizioni alle quali partecipa il Napoli in questa prima parte di stagione. La rottura tra l’attaccante ex Ajax e la società del presidente Aurelio De Laurentiis è ormai totale.

Per Milik si sono mosse Fiorentina, Atletico Madrid, la Juventus per il momento aspetta sorniona. L’interesse principale però si registra in Francia, da cui ora arrivano segnali di apertura totale verso una trattativa con il Napoli.

Olympique Marsiglia, Villas Boas schietto: “Siamo in trattativa con il Napoli per Milik”

Interpellato su Milik alla vigilia della gara di campionato con il Nimes, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia André Villas Boas ha risposto in maniera decisa e senza giri di parole. Il portoghese ha riconosciuto l’interesse della sua squadra per l’attaccante del Napoli e ha aggiunto un particolare tutt’altro che secondario. Le due squadre sarebbero in trattative per il passaggio di Milik al Marsiglia.

Le sue parole potrebbero far uscire allo scoperto pure le altre pretendenti che per il momento si sono defilate dopo aver ascoltato la richiesta del Napoli, che continua a chiedere circa 10-12 milioni di euro per lasciare partire anticipatamente Milik.

Dalla corsa intanto si è definitivamente tirato indietro l’Atletico Madrid che ha ripiegato su Moussa Doumbelé, arrivato da Diego Simeone in prestito dall’Olympique Lione.