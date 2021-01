Ibanez, difensore della Roma, ha commesso tanti errori nel primo tempo del derby con la Lazio e i tifosi non perdonano sui social

Derby da dimenticare nel primo tempo per Ibanez. Il difensore della Roma è stato il grande protagonista ma in negativo con errori decisivi che hanno consentito alla Lazio di comandare nel gioco e, soprattutto, nel risultato. I social non perdonano l’ex Atalanta: tanti messaggi di critica per il centrale di Fonseca. Ironia e rabbia tra tifosi di altre squadre e gli stessi supporters della Roma, delusi per gli errori del difensore.

Mangiante mi aveva assicurato che Ibanez fosse il nuovo Samuel #LazioRoma — Richi – Smoking Bianco 🔴⚫️ (@musagete10) January 15, 2021

Ibanez ha commesso un grave errore specialmente sul primo gol, con un rinvio sbagliato, palla di fatto regalata alla Lazio con Lazzari che senza problemi ha servito Immobile per il vantaggio. La reazione non c’è stata, anzi Ibanez, anziché riscattarsi, non è esente da colpe neppure per il raddoppio di Luis Alberto. Dopo 45 minuti la Roma è sotto 2-0 e i social, e non solo, hanno già scelto il giocatore decisivo.

Quindi è la Roma che ha dato una decina di milioni alla squadra sbagliata: all’Atalanta per Ibanez.#LazioRoma — Unfair Play (@unfair_play) January 15, 2021

Sui social c’è chi ironizza per un paragone fatto con Samuel e chi lo associa a una chitarra, e ancora: ricordando l’errore della Lazio dopo gli undici milioni versati alla squadra sbagliata per Pedro Neto, per molti, sui social, anche la Roma ha sbagliato a dare dieci milioni all’Atalanta per Ibanez. Serata per lui da dimenticare fino a questo momento.