Zlatan Ibrahimovic fa il mercato del Milan e fissa le condizioni per il rinnovo di Donnarumma: i dettagli

E’ il Milan di Zlatan Ibrahimovic dentro e fuori dal campo. Lo svedese è mancato sul terreno di gioco a Pioli, ma il suo peso è capace di farsi sentire anche dalla tribuna e negli spogliatoi. L’attaccante con il suo arrivo un anno fa ha trasformato la squadra ed ora si aspetta di capire quel che sarà del suo futuro. Ma Ibra ha voglia di continuare ad essere decisivo, dentro ma anche fuori dal campo.

Così, in un’intervista concessa a Repubblica e Corriere della Sera, non solo parla de suo di futuro ma anche di quel che dovrà fare la società con un altro pezzo da novanta della squadra di Pioli: Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo: un errore per Ibra che condivide con il numero 99 lo stesso agente, Mino Raiola.

Milan, Ibrahimovic: “Donnarumma non può non avere presenze in Champions”

Ibrahimovic non nasconde il suo desiderio: “Uno come Donnarumma è importante che resti al Milan”. Anche perché, continua lo svedese, “è il simbolo cresciuto all’Academy, è il più forte portiere del mondo, deve avere fame e continuare così”. Non nasconde la proprio stima per il compagno di squadra ma si ‘schiera’ con lo stesso pensiero di Raiola: “Uno così deve giocare la Champions, non può non avere ancora debuttato lì”.

Questa è la condizioni perché il matrimonio tra Donnarumma e il Milan vada avanti, questo è anche il nodo su cui verte la trattativa con Raiola che vuole inserire proprio una clausola in caso di mancata qualificazione in Champions. Non ce ne sarà bisogno per Ibra che sul suo futuro dice: “Finché sto bene, vado avanti. Il mio contratto finisce tra 6 mesi. Tutto è possibile”.