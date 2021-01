Bale sta diventando un problema per il Real Madrid

Gareth Bale sta avendo problemi anche al Tottenham e ora, a causa dei troppi infortuni, rischia di dover tornare a Madrid

Non c’è più la freccia sulla corsia mancina, s’è persa nel tempo, non sprinta e neppure sorride. Gareth Bale, anni 31, è nel limbo: il Tottenham vuole ridarlo al Real Madrid che in estate aveva fatto di tutto per liberarsene. I soliti problemi fisici stanno condizionando la sua stagione. Il gallese con Mourinho non ha trovato la continuità che sperava e ora rischia di tornare a Madrid in attesa di una nuova cessione in prestito. Bale sta diventando un problema, lui che nel 2013, pagato 100 milioni, rappresentò l’acquisto più oneroso nella storia del calcio. Ma a Madrid, anche per aver ricoperto ruoli diversi da quello suo naturale di terzino sinistro, le cose non sono andate come lui sperava. Ha giocato abbastanza e ha vinto tanto, ma senza mai incidere come avrebbe voluto.

Bale e l’incognita sul futuro

Il gallese è legato al Real Madrid da un contratto che scadrà nel 2022. Dalla Spagna, scrive il Mundo Deportivo, sanno già che Bale, in estate, potrebbe tornare a Madrid, ma con un altro anno di contratto sarà difficile cederlo alle proprie condizioni.

In questa stagione Bale ha disputato appena undici partite col Tottenham di Mourinho, di cui quattro in campionato. Due i gol all’attivo. Tante le gare saltate per problemi fisici. Gli stessi che avevano condizionato le sue ultime stagioni a Madrid.