C’è una nuova ipotesi di calciomercato: Papu Gomez potrebbe entrare in uno scambio con Eriksen tra Atalanta e Inter.

Uno dei pezzi pregiati in vendita nel corso del calciomercato di gennaio è il Papu Gomez, a causa dei rapporti definitivamente incrinati col tecnico Gasperini. Da settimane, infatti, vive da separato in casa in attesa di capire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. L’argentino fa gola praticamente a qualunque club di Serie A, ma trattare non è semplice. La Dea, infatti, chiede circa 10 mln di euro e tra le società che osservano con attenzione la situazione c’è l’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gomez per Eriksen: pazza idea Inter

In base a quanto riferisce il Corriere della Sera, la società nerazzurra potrebbe proporre un clamoroso scambio: il Papu Gomez per Eriksen. L’affare sembra di difficile realizzazione, ma il danese in effetti è scontento a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Suning cede agli americani: spunta una firma già a dicembre

Tuttavia, c’è da fare i conti con l’ingaggio: Eriksen percepisce 7,7 mln di euro all’anno, mentre Gomez è fermo a 2,5. Una distanza che non permette di pensare all’affare come papabile, ma nel mondo del calciomercato tutto può accadere.