Suning è a lavoro per la cessione dell’Inter. Il fondo americano BC Partners dovrebbe essere quello prescelto.

L‘Inter presto potrebbe non essere più a marchio Suning. Pare, infatti, che la società stia lavorando per la cessione del club nerazzurro da diverse settimane. In base a quanto riferisce Il Giorno, gli attuali dirigenti della società milanese sono a stretto contatto per cedere le quote alla BC Partners. Si tratta di un fondo inglese, il cui nome circola con insistenza dagli inizi del 2021 nell’ambiente nerazzurro.

Inter-BC Parteners: Suning lavora alla cessione

Addirittura si parla di un accordo già firmato nel dicembre del 2020, in particolare modo di un patto per una trattativa in esclusiva fino a febbraio, per evitare in pratica ogni tipo di interferenza.

Fino a quel momento, infatti, non ci sarebbe possibilità di entrate di altre società interessate alle quote dell’Inter e ciò salvaguarderebbe il prosieguo della trattativa. Altri fondi che potrebbero farsi avanti, infatti, ci sono. Si tratta degli svedesi di Eqt, gli americani di Arctos e Temasek di Singapore.