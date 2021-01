Possibile svolta di mercato da parte della Fiorentina che valuta la possibilità di farsi avanti per l’attaccante nel mirino anche dell’Inter

Il mercato delle idee, quello dove domina la fantasia perché di denaro ce n’è poco, se non nulla. Nel calciomercato dell’era Covid ci sono dei paletti da non poter superare e uno di questi riguarda l’aspetto economico: di soldi girano pochi e tutte le squadre, dalle piccole alle big, hanno bisogno di ingegnarsi per riuscire a mettere le mani sul rinforzo tanto atteso.

Lo sa anche l’Inter costretta a rinunciare per ora all’idea di mettere le mani su un attaccante perché Suning deve stringere la cinghia. Così uno degli obiettivi di vecchia data dei nerazzurri rischia di svanire definitivamente perché la Fiorentina è pronta a farsi avanti e ha gli argomenti convincenti per strappare il sì di calciatore e club di appartenenza.

Fiorentina su Gervinho: Commisso prova a soffiare l’ivoriano all’Inter

Il nome è quello di Gervinho, attaccante del Parma, che Conte chiede all’Inter dall’estate scorsa. Ai nerazzurri mancano però le risorse per farsi avanti senza piazzare prima qualche cessione (Eriksen e Pinamonti su tutti) ed allora ci prova la Fiorentina.

Come riferisce La Nazione, infatti, i viola sono pronti a farsi avanti per l’ivoriano, individuato da Prandelli come il nome giusto per far coppia con Vlahovic in alternativa a Ribery. Anche in questo caso serve la cessione: Kouame è corteggiato da Torino e Verona, il suo addio darebbe il via libera all’assalto Fiorentina per Gervinho.