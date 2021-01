Possibile ribaltone sulla panchina della Juventus: Jorge Mendes, agente di Ronaldo, sarebbe l’artefice del cambio di allenatore

Una notizia che arriva dall’Inghilterra e che potrebbe scompaginare il mercato italiano: Jorge Mendes lavora per il nuovo allenatore della Juventus. Il manager di Cristiano Ronaldo è anche l’agente di Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton che alla guida del club inglese sta ottenendo ottimi risultati. Proprio per questo, il procuratore vuole lavorare per far fare un salto di qualità al proprio assistito e – secondo quanto riferisce ‘The Sun’ – è al lavoro per trovargli un’altra squadra.

La Premier League è la destinazione preferita con l’idea Arsenal momentaneamente messa in stand-by visti gli ultimi risultati di Arteta. La Liga è anche un campionato a cui pensare, dove Espirito Santo ha già lavorato con il Valencia. E poi c’è l’Italia ed in particolare la Juventus.

Juventus, Jorge Mendes lavora per Espirito Santo

Secondo quanto riferisce il tabloid inglese ci sarebbe anche il club bianconero tra le possibili destinazioni dell’allenatore portoghese. Espirito Santo alla Juventus sarebbe un’idea per la prossima stagione in caso di fallimento di Andrea Pirlo.

Dopo un inizio non semplice, l’ex centrocampista sembrava aver ingranato anche in panchina con una serie di vittorie, interrotte dal pesante ko contro la Fiorentina. Il successo con il Milan ha ridato fiato ai bianconeri che domani, nell’atteso big match contro l’Inter, capiranno ancora di più sui reali obiettivi stagionali. Con l’ombra di Espiro Santo su Pirlo.