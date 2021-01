Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto pubblicamente al termine della sconfitta contro l’Inter.

Amareggiato ma consapevole, Andrea Pirlo ai media parla al termine di Inter-Juventus senza cercare alibi ma con onestà. Sconfitta dura e deludente, che commenta così: “Abbiamo sbagliato atteggiamento fin dall’inizio. Quando manca la rabbia, è difficile vincere i duelli. Siamo stati passivi come se non fossimo scesi in campo. Bassi e timorosi, ci siamo concentrati soltanto sulla fase difensiva, che non abbiamo svolto nemmeno in maniera troppo aggressiva. Brutta e inaspettata sconfitta, peggio di così non potevamo fare. Mercoledì c’è una finale”.

Pirlo fa mea culpa dopo Inter-Juventus

“Avevamo preparato la gara puntando sulle mezzali e invece niente. Le nostre ambizioni non cambiano, anche dopo un passo falso contro una squadra forte.

Nel percorso può capitare di commettere dei passi falsi. Il primo responsabile è l’allenatore e mi prendo tutta la responsabilità se la squadra non ha fatto quello che abbiamo preparato”.