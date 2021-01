Inter, Juventus e Milan sono interessate a Donyell Malen, attaccante del Psv, ma Mino Raiola potrebbe portarlo a peso d’oro in Germania

Il futuro di Donyell Malen potrebbe essere in Bundesliga e non in Italia. Sull’attaccante olandese del Psv è forte l’interesse del Borussia Dortmund che pensa al classe 1999 olandese per sostituire Sancho.

Mino Raiola potrebbe mettere il club teutonico davanti a Inter, Milan e soprattutto Juventus con cui ha da tempo rapporti eccellenti.

Il colpo Malen dunque potrebbe restare in canna per la serie A. Il calciatore del Psv sta viaggiando fortissimo in questa stagione. Ha già segnato 15 gol e realizzato 6 assist che lo certificano come uno dei più determinanti in Eredivisie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Raiola vuole chiudere una cessione da record per Malen: Juventus, Inter e Milan fuori dalla corsa?

Malen potrebbe lasciare il Psv per una cifra record. La somma che il nuovo club potrebbe versare nelle casse del club di Eindhoven si potrebbe aggirare intorno ai 40 milioni, come sostengono dai Paesi Bassi. Una cifra simile a quella stanziata, a suo tempo, dal Napoli per Lozano.

Secondo Soccernews.nl, Inter, Milan e Juventus sono interessate al giovane calciatore emergente olandese ma visto il momento potrebbero essere battute dalla concorrenza.

Il tragitto di Malen però potrebbe essere più corto e potrebbe condurlo in Germania, al Borussia Dortmund. I rapporti dell’agente di origini italiane con il club giallonero sono ottimi. Con loro, un anno fa, ha chiuso l’operazione Haaland. Il rendimento del danese finora è stato eccezionale e la somma versata al Salisburgo risulta essere ridicola rispetto al suo nuovo valore.

LEGGI ANCHE >>> Sfida lanciata: Juventus, Inter e Milan, l’attaccante (gratis) che tutti vogliono

Raiola vuole ripetere adesso lo stesso discorso economico fatto per Haaland. Malen arriverebbe però in riva al Ruhr per il doppio della cifra pagata per il danese. Inter, Milan e Juventus restano alla finestra per comprendere cosa succederà.