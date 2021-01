Andrea Petagna è uscito anzi tempo dal rettangolo di gioco durante il match contro la Fiorentina. Svelata l’entità dell’infortunio.

In casa Napoli non si può stare mai tranquilli. Dopo la positività al Covid-19 di Fabiàn Ruiz riscontrata ieri, che va ad aggiungersi a quella già nota di Victor Osimhen, anche nella giornata di oggi è emerso un nuovo problema. Nonostante la vittoria larga conquistata contro la Fiorentina, ancora una volta l’attacco azzurro si ritrova a fare i conti con gli infortuni.

Nella giornata che ha visto il ritorno in campo di Dries Mertens dopo settimane di infortunio, è emerso un nuovo problema che vede stavolta protagonista Andrea Petagna. L’attaccante azzurro, infatti, è stato sostituito nel corso del finale della sfida contro i viola a causa di un problema fisico.

In questi minuti è stato lo stesso club a rivelare l’entità del problema che ha colpito Andrea Petagna, e che ovviamente non rappresenta una buona notizie in vista del prossimo impegno di Supercoppa contro la Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Andrea Petagna infortunato, il chiarimento del club

Insomma, il Napoli rischia deve fare i conti con un altro infortunio: come riportato da una nota del club, infatti, Andrea Petagna è stato vittima di un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Problema che l’ha costretto a lasciare anzi tempo il campo, per fare posto proprio a Dries Mertens.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, che show: quello che si diceva era vero

Le condizioni dell’attaccante verranno monitorate nel corso delle ultime ore. La speranza è che il problema non rappresenti un impedimento per l’attaccante in vista della Juventus. Per Gattuso, infatti, sarà essenziale avere la maggior parte dei suoi giocatori a disposizione per l’impegno in Supercoppa, primo trofeo in palio dell’anno.