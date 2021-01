Visite mediche effettuate, accordo e visite mediche per il top player: niente Juventus, trasferimento a titolo gratuito

Non sarà della Juventus che pure lo aveva cercato a lungo: David Alaba sta per diventare un nuovo calciatore del Real Madrid. Un affarone per Florentino Perez che prende a zero uno dei migliori difensori in circolazione. L’austriaco, in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco, ha deciso di accettare le lusinghi spagnole e dire sì al super ingaggio proposto dai blancos. Affare milionario che fa sfumare un obiettivo della Juventus che pure ha la necessità di rinfoltire e migliorare il proprio reparto difensivo. Occasione mancata perché le cifre proposte e il fascino del Real hanno avuto la meglio e fatto dire sì al calciatore.

Juventus, niente Alaba: accordo con il Real Madrid, le cifre

Davanti a certi argomenti c’è poco da poter trattare. David Alaba ha accettato un contratto da 11 milioni di euro a stagione per quattro anni: affare complessivo da 44 milioni quindi per il Real Madrid, come si legge su Marca.

Il quotidiano spagnolo parla non soltanto di accordo totale ma di visite mediche già sostenute e superate da parte di David Alaba. Niente Serie A per il difensore (seguito anche dall’Inter): dopo il Bayern Monaco lo attende il Real Madrid e un contratto faraonico.