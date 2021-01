Il calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo e la Roma sembra pronta a sacrificare Diawara pur di arrivare a Gomez. Il mediano potrebbe essere la chiave giusta per convincere l’Atalanta

La Roma vuole Gomez e l’argentino non disdegnerebbe l’approdo nella capitale, così come all’Atalanta non dispiacerebbe Diawara. Ecco che da un semplice interesse, quello giallorosso, per un giocatore ai ferri corti con Gasperini, potrebbe nascere una vera trattativa di mercato.

Fino ad oggi sembrava essersi tutto bloccato, nonostante la necessità dei bergamaschi di cedere il ‘Papu’ e l’esigenza dei giallorossi di puntellare la trequarti. L’accelerata, però, secondo quanto riporta ‘tuttomercatoweb.com’ potrebbe arrivare grazie all’inserimento nell’affare del centrocampista della Nuova Guinea.

Gomez da Fonseca e Diawara da Gasperini: più che un’idea lo scambio tra Roma e Atalanta

Diawara non sta trovando molto spazio nella Roma e un possibile scambio con Gomez sembrerebbe la strada più semplice per accontentare tutti. Gasperini stravede per il 23enne guineano e Fonseca vuole aumentare il tasso qualitativo e tecnico della sua squadra, per riportare i giallorossi in Champions League.

A bloccare tutto, fino a questo momento, è stata la richiesta di 10 milioni di Euro da parte dell’Atalanta. Una cifra ritenuta eccessiva dalla Roma, considerando che Gomez è fuori dai progetti tecnici di Gasperini e non gioca, ormai, da mesi. L’ipotesi di uno scambio di cartellini con Diawara, però, sembra aver dato nuova linfa alla trattativa con l’argentino sempre più vicino ai capitolini.