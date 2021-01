Paulo Fonseca è in bilico, la società gli ha concesso fiducia a tempo ma già si parla di possibili successori: il sogno è Max Allegri

Paulo Fonseca si sente al sicuro? No. Sa di avere tempo per preparare la partita di sabato contro lo Spezia, ma non sa se domenica sarà ancora l’allenatore della Roma. Questo perché la dirigenza gli ha concesso ancora qualche giorno, e un’altra partita, prima di una decisione che sia definitiva. Al momento il tecnico portoghese resta al suo posto, ma le ultime deludenti partite, con le sconfitte contro Lazio e Spezia, lasciano intendere che l’allenatore sia davvero vicino all’addio. Che si consumerà sicuramente in estate ma che, in base ai prossimi risultati, potrebbe anche essere anticipato.

Roma, la rivelazione su Allegri

In caso di esonero, sono diversi i nomi di allenatori pronti a prendere il posto di Fonseca. Tra questi c’è anche quello di Massimiliano Allegri, fermo da quasi due anni dopo l’addio alla Juventus nell’estate del 2019. L’ex Milan ha avuto contatti con club italiani e stranieri, su tutti inglesi, ma è ancora fermo e non vede l’ora di tornare ad allenare. Il suo futuro potrebbe essere alla Roma?

Antonello Valentini, ex dirigente della Figc, ha fatto sognare i tifosi della Roma: “Allegri a Roma verrebbe di corsa”. Queste le sue parole a Radio 24. Una dichiarazione a sorpresa che ha infiammato la piazza. I tifosi della Roma sperano che il sogno possa realizzarsi, ma tutto dipenderà da sabato: Roma-Spezia, ultima del girone d’andata, sarà più di una semplice partita. Per Fonseca è l’ultima spiaggia.