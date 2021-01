Sorpresa per l’attacco della Serie A: Simone Zaza potrebbe lasciare Torino e cimentarsi in un’altra piazza, i dettagli

Il mercato degli attaccanti. Quelli sognati, quelli impossibili da raggiungere, quelli che servono per agguantare l’obiettivo. Dal vertice, con Inter e Juventus che inseguono un attaccante, lo stesso che il Milan (con Mandzukic) ha già trovato. Ma anche di media e bassa classifica: lo cerca la Fiorentina, ci pensa il Torino per affiancare Belotti, lo vuole il Benevento di Pippo Inzaghi, uno che di attaccanti e gol se ne intende. Proprio nel Sannio potrebbe arrivare Simone Zaza: l’attaccante in granata sta deludendo e un addio nei prossimi dieci giorni non è da escludere.

Benevento, idea Zaza: ma occhio all’Inter

Zaza piace al Benevento che ha dovuto (per il momento?) rinunciare a Pinamonti, bloccato dall’Inter. L’idea del 29enne i sanniti la condividono con il Cagliari, altra società che ha bisogno di gol per risalire la china.

Attenzione però perché le cose nei prossimi dieci giorni potrebbero cambiare improvvisamente. Con Inter e Juventus ancora alla ricerca di un attaccante low-cost, ogni nome potrebbe essere quello giusto. In particolare Zaza ha già avuto Conte come allenatore e il salentino potrebbe accoglierlo anche in nerazzurro, se da qui a fine gennaio le piste seguite attualmente non dovessero sbloccarsi, ecco che anche Zaza diventerebbe una possibilità. Riflessioni in corso.