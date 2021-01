Il Parma continua la sua rivoluzione per dare a D’Aversa una squadra che non rischi: in arrivo due ritorni per il massimo campionato

E’ un Parma scatenato sul mercato. La dirigenza ducale non sta mai ferma ed è pronta a chiudere un doppio colpo: si tratterebbe di due importanti ritorni in Serie A. Difesa e attacco, passando (ovviamente) per il centrocampo: non c’è reparto dove la società gialloblu non sta cercando di intervenire. Priorità alla difesa dove gli occhi sono caduti su Daniele Rugani: al Rennes sei mesi sfortunati e la voglia di rimettersi in gioco, magari tornando in Italia. Ancora di proprietà della Juventus potrebbe trasferirsi ancora in prestito e i bianconeri non avrebbero problemi a dire sì all’affare.

Parma, Rugani e Cutrone: doppio rientro in Serie A

Rugani non sarebbe però l’unico affare che il club ha intenzione di chiudere, dopo aver definito l’arrivo di Conti. C’è un altro ritorno che attira la dirigenza del Parma: Patrick Cutrone. L’attaccante ha terminato da qualche settimana l’esperienza alla Fiorentina e fatto ritorno al Wolverhampton.

In Inghilterra finora tre scampoli di match e il possibile arrivo di William Josè che apre le porte ad un altro addio. Il Parma ci pensa considerato che Inglese ha diverse pretendenti e D’Aversa vuole un altro attaccante. Per trovarlo devono bastare undici giorni.