Per il Papu Gomez il futuro è segnato ed è lontano dall’Italia: l’Atalanta ha le idee chiare e una pretendente è in pressing

Non c’è la Serie A nel futuro del Papu Gomez. L’attaccante argentino ha ricevuto un chiaro messaggio dall’Atalanta: la cessione sarà soltanto verso l’estero e le società italiane non hanno speranze. Capitolo chiuso quindi (salvo sorprese, perché comunque si parla di mercato) per Inter, Juventus e Roma, le tre grandi che avevano chiesto informazioni sul numero 10 della Dea. Ma niente da fare anche per la Fiorentina che pure aveva sperato di poter convincere Gomez e l’Atalanta. Il Papu dovrà lasciare il nostro campionato, anche se la sua volontà resta la stessa: rimanere quanto più vicino a Bergamo. Servirà un compromesso ma intanto c’è una società che a sorpresa sta provando il grande colpo.

Atalanta, per Gomez pressing sul Cincinnati

Come si legge sul Corriere dello Sport, infatti, è il Cincinnati che sta provando a far traballare le certezze di Gomez. Una corte serrata per portare l’argentino in MLS dove il suo talento potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo.

Un trasferimento che significherebbe però cambiare vita, sia privata che calcistica. Gomez, invece, ha voglia di restare ancora nel calcio che conta e non costringere la famiglia a cambiamenti radicali.